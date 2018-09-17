Раффи Ованнисян не исключает «неожиданного результата» на выборах в Ереване

Кандидат на пост мэра Еревана от партии «Наследие» Раффи Ованнисян считает, что если большинство граждан на внеочередных выборах в Совет старейшин армянской столицы сделают свободный выбор, то, возможно, будет получен «неожиданный результат».

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, как он оценивает свои шансы на победу на муниципальных выборах в то время, как премьер-министр Никол Пашинян в одном из своих выступлений заявил, что он «уважает всех кандидатов, но нет никого, кто был бы ближе и любимее народом, чем Айк Марутян», Раффи Ованнисян сказал: «Если неактивное большинство, которое не всегда бывает на площадях, проголосует в соответствии со своей совестью, свободно, без предубеждений, то я думаю, что у нас будет результат, который, возможно, кому-то покажется неожиданным, результат, при котором у нас будет здоровое представление различных сил в новом Совете старейшин нового Еревана».

Раффи Ованнисян ответил положительно на вопрос, готов ли он участвовать в теледебатах с другими кандидатами на пост мэра Еревана.