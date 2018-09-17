Минувшей ночью на тавушском участке армяно-азербайджанской границы вновь были слышны выстрелы - пресс-секретарь МО РА

Минувшей ночью на участке армяно-азербайджанской границы в Тавушкой области вновь были слышны выстрелы. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, в то же время, отметив, что по сравнению с предыдущими днями выстрелов в направлении Тавуша было меньше.

«К счастью, жертв и потерь нет», - сказал Ованнисян, добавив, что «вооруженные силы нейтрализовали действия противника».

Министерство обороны вчера сообщило, что вооруженные силы Азербайджана в ночь на 16 сентября открыли огонь не по селу Коти Тавушской области, а в целом в направлении 3-го армейского корпуса Минобороны Армении.

Согласно Минобороны РА, азербайджанская сторона стреляла в основном из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного (до 12,7 мм).

«Армянская сторона своими действиями подавила огневую активность противника», - сказал Ованнисян, отметив, что в результате обстрела в полночь со стороны азербайджанских ВС, продлившегося 40 минут, легкое ранение в ногу получил житель села Коти Сурен Сепханян (1957 года рождения). Его жизни опасность не угрожает.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера поговорил по телефону с Сепханяном.

«Только что поговорил по телефону с раненным в Коти Суреном Сепханяном. Он получил ранение в ногу, кость не повреждена. Сказал, что хорошо себя чувствует. Мне он сказал: «Не падай духом»», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.