Телефонного разговора между Пашиняном и Эрдоганом не было – МИД Армении

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян опроверг информацию, опубликованную в турецкой газете «Хюрриет», в которой говорится, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган звонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и просил его передать Турции перешедшего армяно-турецкую границу турецкого юношу.

«Такого телефонного разговора не было», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Балаян.

В последние дни в центре внимания турецких СМИ находится история 16-летнего Умита Али Озмена, который, по данным «Хюрриет», около двух месяцев назад пересек армяно-турецкую границу и был задержан армянскими правоохранителями. «Хюрриет» пишет, что после публикации в газете статьи «Отпустите Умита Али», опубликованной в колонке Исмаила Саймаза, Эрдоган позвонил Пашиняну по поводутурецкого юноши, и Пашинян, якобы, согласился освободить Умут Али. По сведениям газеты, юноша вернется домой в понедельник или во вторник. По словам источника, эту информацию отцу юноши, Мустафе Озмену, передал советник президента Турции Мехмед Учум.

Согласно другой информации, армянская сторона передала Умут Али посольству Турции в Грузии. Об этом «Хюрриет» сообщил отец юноши. По словам Мустафы Озмена, ему позвонили из Стамбула и сказали, что его сына передали посольству Турции в Тбилиси. Он, однако, эту информацию не подтвердил, поскольку не смог связаться со своим сыном.

Известно также, что с целью решить вопрос Умута Али бывший депутат турецкого Меджлиса Уфук Урас обратился к бывшему депутату Национального Собрания Армении Арагацу Ахояну. Последний пообещал помочь, а также встретиться с Умутом Али. Радио Азатутюн пока не удалосьсвязаться с Ахояном.

Согласно статье, опубликованной в «Хюрриет», Умут Али Озмен содержится в армянской тюрьме уже в течение 45 дней после того, как 24 июля во время охоты в районе Карса он пересек армяно-турецкую границу.