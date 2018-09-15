Пашинян назвал второго и третьего президентов Армении и их окружение «политическими трупами»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня назвал экс-президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна и их окружение политическими трупами.

«В Армении нет политического фактора по имени Роберт Кочарян. Как Серж Саргсян, так и Роберт Кочарян и их окружение - политические трупы. Однако это не означает, что политические трупы не должны нести ответственности перед законом. И этим все сказано», - заявил сегодня Пашинян.

Глава армянского правительства также прокомментировал недавнее заявление Кочаряна о том, что он, Пашинян, «еще пожалеет, что решил связаться с ним».

«Господин Кочарян этим показывает свой уровень восприятия политических процессов. Это им не дворовая разборка, когда проигравшие, уходя, говорят: «Ты еще пожалеешь!», - заявил Пашинян.