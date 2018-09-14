В Елисейском дворце состоялась встреча Макрон-Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Париже, сегодня в Елисейском дворце встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян, Макрон и Пашинян обсудили вопросы, касающиеся саммита Франкофонии и впервые организуемого в его рамках бизнес-форума.

Также был затронут нагорно-карабахский конфликт. Премьер-министр Армении и президент Франции подчеркнули важность мирного урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Достигнута договоренность о том, чтобы обсудить армяно-французские отношения в полном объеме в октябре. В рамках предстоящего в Ереване в октябре саммита Франкофонии Эмманюэль Макрон приедет в Армению, и это одновременно также будет государственный визит президента Франции в Армению.

Премьер-министр Пашинян сегодня также посетил мэрию Парижа. После личной беседы с мэром стороны выступили с речами.

Премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что армянская бархатная революция началась именно с площади Франции и за трибуной находилась скульптура Родена. «Это был символ того, как нужно, сохраняя эту скульптуру, осуществить мирные действия, не прибегая к силе», - отметил он.

Мэр Парижа, в свою очередь, с восхищением говорил о том, что за Николом Пашиняном стоит молодежь, которая осуществила в Армении бархатную революцию.