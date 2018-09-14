«Никакого сотрудничества c РПА с целью поддержки моей кандидатуры не достигнуто» - Артак Зейналян

Кандидат в мэры Еревана от блока «Луис», министр юстиции Артак Зейналян считает беспочвенными предположения о том, что Республиканская партия Армении (РПА) на выборах в Совет старейшин Еревана поддерживает его кандидатуру,

«Во-первых, нет никакой информации о том, что Республиканская партия официально заявила о поддержке той или иной партии или кандидата. Это только предположения и анализы. В основе этих анализов, думаю, лежит такое мнение: «а кого еще должны поддержать». Конечно, они беспочвенны. Никакого сотрудничества с целью поддержки моей кандидатуры между нами не достигнуто», - сказал Зейналян во время «Фейсбуковской пресс-конференции» Азатутюн ТВ.

На вопрос, не было ли у него встреч, обсуждений, бесед с членами РПА, Зейналян ответил: «У меня не было никаких встреч и обсуждений по вопросам поддержки нашего блока».