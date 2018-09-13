Зограбян: Операция по «укладыванию лицом на асфальт» не имеет никакого отношения в выборам в Совет старейшин Еревана

Представители партии «Процветающая Армения» (ППА) сегодня в рамках избирательной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана находились в административном округе Шенгавит.

«В отличие от некоторых политических сил, которые хотят путем принуждения, давления заставить выбрать своего кандидата, которые хотят повторить погубившую эту страну порочную практику Республиканкой партии, когда на всех местах у них должна быть политическая монополия, мы говорим, что так не должно быть», - заявила кандидат в мэры Еревана от ППА Наира Зогрябрян.

Представив свои программные положения и отметив, что они собираются решить наиболее болезненные проблемы Еревана: лифты, транспорт, уборка мусора, Зограбян сказала, что у нее есть подозрения, что компания «Санитек» пошла на коррупционные сделки с мэрией, следствием чего стала сегодняшняя ситуация с вывозом мусора в городе.

Она подчеркнула, что они отличаются от других политических сил тем, что у них есть конкретные инвесторы, которые готовы уже на следуюший день после голосования начать реализацию их программ.

На вопрос, считает ли она возможным, что ППА поддержит бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, Зогрябан ответила, что они не собираются приводить во власть кого-либо из бывших должностных лиц.

«Гагику Царукяну абсолютно не о чем беспокоиться, и я не считаю, что операция по «укладыванию лицом на асфальт» имеет какое-либо отношение к выборам в Совет старейшин Еревана. Гагик Царукян не олигарх. Олигарх – это тот человек, который использует свой государственный пост для расширения собственной бизнес-империи. А кого укладывают на асфальт, что делают, кого арестовывают, кого «закрывают», это является исключительно делом правоохранительных органов», - заявила кандидат в мэры Еревана от ППА.