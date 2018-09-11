Пашинян: Саммит Франкофонии - крупнейшее международное событие в истории Армении

С октября этого года по 2020 год к Армении перейдет председательство в Международной организации Франкофонии (МОФ). Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян уверен, что Армения достигнет хороших результатов.

«Мы стремимся иметь как можно больше практических результатов в ходе саммита и в течение нашего двухлетнего председательства - с 2018-го по 2020 год», - сегодня заявил Мнацаканян.

7-12 октября в Ереване запланировано проведение саммита Международной организации Франкофонии и сопутствующих ему мероприятий. В Армению прибудут представители десятков стран, в том числе лидеры примерно 30 государств, которые примут совместную декларацию.

«Саммит станет большим и радостным событием для Армении. Мы стараемся, насколько это возможно, показать себя и нашу культуру, разделить наши ценности с нашими партнерами, нашими друзьями в рамках Франкофонии», - сказал глава МИД Армении.

В преддверии саммита в Ереване находится генеральный секретарь МОФ Микаэль Жан. На совместной пресс-конференции с главой МИД Армении она сначала говорила о многочисленных талантливых армянах, проживающих на ее родине, в Канаде, а затем отметила, что была очень рада уже в Ереване, в центре креативных технологий «Тумо», встретиться с говорящими по-французски молодыми армянами, которые рассказали о произошедшей здесь бархатной революции.

«Мы обменялись мыслями, и я увидела, что молодые люди с большой гордостью берут на себя ответственность, отмечая, что являются поколением бархатной революции. Мы сказали им, что молодые люди должны продолжать брать на себя ответственность за будущее Армении как граждане», - сказала генеральный секретарь Международной организации Франкофонии.

Микаэль Жан подчеркнула, что на предстоящем через месяц в Ереване саммите будут обсуждаться очень важные вопросы и будут приняты очень важные решения, организация, насчитывающая в настоящее время 84 члена, обсудит также вопросы расширения.

«Армения захотела возглавить этот саммит, и у Армении появилась такая возможность», - добавила она.

Сегодня чуть позже Микаэль Джейн принял премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что проведение 17-го саммита Франкофонии в Армении является большой честью и ответственностью. «Это крупнейшее международное событие в истории нашей страны. Мы высоко ценим эту возможность и надеемся, что по итогам саммита МОФ станет еще более прочной и консолидированной организацией», - сказал Пашинян.