Никол Пашинян: Отношения между Арменией и Грузией блестящие

По итогам переговоров с новоизбранным премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, находящимся в Ереване с официальным визитом, которые продлились сегодня дольше запланированного, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в направлении развития отношений между двумя странами сформулированы довольно амбициозные задачи.

«Сегодня у нас состоялся очень важный разговор. В ходе переговоров мы сформулировали довольно амбициозные задачи развития наших дальнейших отношений. Конечно, отношения между Арменией и Грузией блестящие, очень хорошие, и перед нами стоит задача привести экономическую составляющую наших отношений в соответствие с содержательным уровнем и тем эмоциональным уровнем отношений, который существует между нашими народами.

Премьер-министр Грузии представил очень амбициозную программу, и мы ее полностью поддерживаем. Была сформулирована конкретная задача: в течение ближайших лет довести товарооборот до 1 млрд долларов. Это конкретная тема, в отношении которой мы все можем занять позицию, иметь четкую дорожную карту и согласованными шагами идти к решению этой задачи», – на совместной пресс-конференции по итогам переговоров сказал Никол Пашинян.