Объявленный при Кочаряне двузначный экономический рост как минимум в 2,5 раза завышен – экономист

Зарегистрированный в годы президентства Роберта Кочаряна двузначный экономический рост на самом деле является следствием простой манипуляции, утверждает известный экономист.

Доктор экономических наук, профессор Ашот Маркосян, который является автором 34 монографий и 325 научных статей, заявляет, что двузначный экономический рост, объявленный государственными органам в годы правления второго президента Армении, как минимум в 2,5 раза завышен и не имеет ничего общего с реальностью.

«Просто эти цифры были получены путем изменения статистической базы 1990 года», - сказал экономист в «Воскресной аналитической программе с Грайром Тамразяном в эфире Азатутюн ТВ.

«Представьте себе, что уровень ВВП в какой-то стране составляет 100 единиц, если рост составляет 5 единиц, получается 105 (рост 5%). Если 100 базовых единиц снижаются до 50, эти 5 единиц становятся уже 10%. В нашей реальности база была снижена больше – в 2,53 раза», - пояснил он.

По словам Маркосяна, из стран Южного Кавказа подобное изменение произвел также Азербайджан, но в меньшем размере, с коэффициентом 0,5. «Кстати, грузины не изменили [базу], и неслучайно, что уровень ВВП Грузии в 2017 году составляет 93% от уровня 1990 года. Между тем, когда вы бываете в Грузии в последние годы, то видите произошедшие там огромные изменения», - отметил экономист.

«Итак, один факт состоит в том, что изменение базы привело к высокому росту. Однако, тем не менее, мы должны признать, что имеющиеся статистические данные, особенно начиная с 2001-го по 2008 год, представляют из себя двузначные числа, в среднем 10,5%. Но если мы внесем корректировку, то, да, в период правления Кочаряна был рост, но не такого размера, т. е. если разделить 10,5 на 2,53, то получается 4,15, а этот рост также высок», - подчеркнул экономист.

«За счет чего был достигнут [этот рост]? Всем известно, это также не секрет, что рост в основном был достигнут за счет строительства. Весь вопрос состоит в том, имело ли смысл всю экономику строить на одной отрасли. В этом проблема, и если мы вновь изучим данные за 10 лет и найдем в этом росте долю строительства, то увидим, что 76% всего роста пришлось на долю строительства, - продолжил Маркосян. – А за чей счет было осуществлено это строительство? Если вы снова посмотрите на цифры - каковы источники осуществления строительства, то увидите, что строительство росло на средства 76% населения, то есть, когда гражданин для себя строит дом или увеличивает его площадь, мы не должны это приписывать президенту».

Другим наиболее важным обстоятельством, по мнению экономиста, являются денежные трансферты. «По сути, Центральный банк с 2004 года периодически публикует эти данные. В 2004 году чистый приток составил 226 млн долларов США, а в 2008 году этот показатель увеличился почти в четыре раза. Если мы сравним эти цифры с доходами бюджета, то трансферты составляют примерно 50-60% бюджета. Это также не следует приписывать президенту, потому что это наши соотечественники, которые покинули родину, эмигрировали», - подчеркнул экономист.

Выпуск «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном» за 9 сентября целиком можно посмотреть здесь: