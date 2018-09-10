Подвергнутые приводу в полицию член и сторонник партии «Наследие» отпущены

Подвергнутые приводу в полицию член правления партии «Наследие» и сторонник партии вскоре были отпущены. Об этом Радио Азатутюн сообщил председатель правления «Наследия» Армен Мартиросян.

Ранее на странице «Наследия» в Facebook сообщалось, что член правления партии Овсеп Газарян и сторонник партии Ваагн Ованнисян в наручниках были доставлены в полицейское отделение ереванского района Арабкир.

«Их преступление состояло в том, что они пытались на тротуаре проводить политическую рекламу «Наследия» в стиле «стрит-арт» (кстати, без какого-либо предвыборного логотипа)», - говорится в заявлении «Наследия».

Армен Мартиросян, который отправился в отделение полиции в Арабкире, в беседе с Радио Азатутюн отметил, что граффити на улице не регулируется законом, и он надеется, что во время избирательной кампании на выборах мэра Еревана такого больше не повторится.

«По сути, наша молодежь действовала в рамках закона. В дни апрельского движения были аналогичные прецеденты, на улицах делали граффити, это не регулируется законом», - сказал Мартиросян.

Отметим, что сегодня в Ереване официально началась избирательная кампания. Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября.