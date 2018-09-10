В Баку осудили московское заявление Пашиняна о статусе Карабаха

Заявление Никола Пашиняна является ударом по переговорному процессу, который проводится при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом, согласно азербайджанским СМИ, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве о том, что в будущем он видит Карабах в составе Армении.

Отметим, что на встрече с армянскими бизнесменами в российской столице 8 сентября Пашинян сказал: «Как я уже говорил, я считаю, что Арцах [Карабах – ред.] является частью Армении, и путь к этому может состоять не из одного шага, а из двух-трех шагов, но наше видение будущего однозначно такое. И в этом не может быть никаких сомнений».

«Армянское руководство намеренно, либо по незнанию делает подобное, служащее обострению ситуации заявление в столице государства, являющегося одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также в преддверии встречи на уровне глав МИД при посредничестве сопредседателей, запланированной в Нью-Йорке… Еще раз хотим подчеркнуть, что ответственность за обострение подобными заявлениями ситуации полностью лежит на Армении и ее руководстве», - сказал Гаджиев.