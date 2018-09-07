«Все общественно важные решения мы должны принимать посредством местного референдума» - Айк Марутян

«Первый пункт нашей программы, который я сегодня раскрою, состоит в том, что все общественно важные решения мы должны принимать на местном референдуме», - сегодня в прямом эфире программы «Интервью с Карленом Асланяном» заявил кандидат на пост мэра Еревана от блока «Мой шаг» Айк Марутян.

«Это называется прямой демократией, - пояснил Айк Марутян. - То есть, если есть вопрос, который, как мы чувствуем, получает действительно очень широкий общественный резонанс, мы должны вместе со всеми жителями Еревана решить его».

Говоря о проблемах столицы, кандидат в мэры отметил, что одно из самых важных мест в программе блока «Мой шаг» занимает транспорт.

Напомнив, что еще при прежних властях началась программа реформирования транспортной системы столицы, была заказана новая сеть, на это было израсходовано около 850 тыс. евро, и процесс встал на какой-то точке, Айк Марукян отметил: «Но мы, конечно, должны взять эту программу, посмотреть, насколько она соответствует нашему видению, нашим представлениям, так сказать, «микшировать» наши представления и уже существующую программу и запустить уже новую программу».

Кандидат в столичные градоначальники пояснил, что по представлению блока «Мой шаг», должно быть полностью ликвидировано понятие «линии», микроавтобусы должны быть полностью заменены на автобусы.

«Это может занять от одного до трех лет, смотря по какому пути мы пойдем, но заменяется все сразу. Не будет какого-то поэтапного варианта, потому что эта сеть работает только в полностью измененном состоянии, - отметил Марутян. - И в этой сети также действуют временные билеты – идея единого билета, который ты покупаешь не для того, чтобы на конкретном автобусе проехать от пункта А до пункта Б, а ты покупаешь время и можешь пользоваться этим билетом столько, сколько хочешь, пока не истечет время. И можешь воспользоваться и автобусом, и метро, и троллейбусом, всей транспортной сетью, которая действует в городе Ереване».

Из программных положений блока «Мой шаг» Марутян также выделил программу строительства по меньшей мере одной станции метро. «Планируется строительство станции у центра «Тумо», 30% строительства которой было осуществлено во времена Советского Союза», - пояснил он.

Что касается проблемы вывоза мусора в городе, то Марутян сказал: «Здесь решение следующее: вы знаете, что «Санитек» - единственный оператор, обслуживающий город. Это факт, что они не могут нормально обслуживать город, и в результате у нас сложилась такая ситуация. Когда поле монополизировано, всегда в конце концов происходит такое. Мы должны ввести в поле второго и третьего операторов, и конкуренция сделает свое дело».

«Ереванцы выбирают и Никола Пашиняна, и меня»

Обращаясь к звучащей в его адрес критике о том, что ереванцы будут выбирать не Айка Марутяна, а Никола Пашиняна, кандидат в мэры, представляющий команду премьер-министра, отметил: «Такова правда: ереванцы выбирают и Никола Пашиняна, и меня. То есть, и политическую команду, и меня. Я также являюсь частью этой политической команды».

Интервью целиком смотрите здесь: