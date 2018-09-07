Армяно-российские отношения должны быть гораздо более стратегическими, гораздо более партнерскими - Никол Пашинян

Отношения с Россией занимают особое место и имеют особое значение для Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эксклюзивном интервью программе «Зинуж» Министерства обороны РА.

Премьер-министр выразил надежду на то, что эффективность этих отношений существенно повысится.

«Наши отношения должны быть на гораздо более высоком уровне, гораздо более стратегическими, гораздо более партнерскими и гораздо более братскими», - сказал Пашинян.

Интервью выйдет в эфир в субботу вечером. Пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян на своей странице в Facebook опубликовал короткий отрывок видеозаписи интервью.

8 сентября в Москве состоятся переговоры лидеров Армении и России.

После своего избрания на должность премьер-министра Никол Пашинян уже в третий раз встретится с президентом России Владимиром Путиным. В первый раз они встретились 14 мая в Сочи в рамках саммита Евразийского экономического союза. Вторая встреча состоялась 13 июня в Москве во время открытия чемпионата мира по футболу. Обе встречи, по сути, были короткими, прошедшими на полях различных мероприятий. Предстоящая встреча в субботу, 8 сентября, фактически, станет первым полноценным саммитом руководителей двух стран.