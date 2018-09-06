Премьер-министр предлагает два варианта снижения подоходного налога

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня, выступая в прямом эфире на своей странице в Facebook, представил два варианта изменения ставки подоходного налога, в то же время подчеркнув, что выбор должен сделать народ.

В настоящее время действует следующая шкала налогообложения: Те, кто получают до 150 тыс. драмов зарплаты, платят 23% подоходного налога, получающие от 150 тыс. до 2 млн драмов – 28%, а более 2 млн драмов 36%. Согласно первому варианту, предлагаемому новым правительством, ставка подоходного налога для получающих до 250 тыс. драмов станет 20%, а для тех, кто получает больше, - 25%. Согласно второму варианту, предлагается для всех установить ставку подоходного налога на уровне 23%, независимо от размера заработной платы.

Правительство также предлагает равные для граждан Армении и иностранцев ставки налога на прибыль и налога на дивиденды, установив их также на уровне 23%.

Премьер-министр Никол Пашинян признался, что сам является сторонником так называемой уравнительной шкалы. «Сегодняшняя система поощряет низкую заработную плату, она диктует работодателю: если ты вдруг дашь высокую зарплату, я буду взимать с тебя высокий налог. Мы с помощью уравнивания, по сути, поощряем высокую зарплату», - сказал премьер-министр.

По его словам, с получающих низкую зарплату граждан государство, по всей вероятности, продолжит взимать выплаты, предусмотренные накопительной пенсионной системой, в том же размере. «Учитывая, что, по сути, подоходный налог для получающих низкий доход не меняется, мы готовы не менять взятые на себя по накопительной системе обязательства в размере 2,5%», - сказал в связи с этим Пашинян.

По его словам, работодатели фиксируют низкую зарплату, а другую часть суммы передают работникам в конверте, а если для всех будет действовать одинаковая ставка налога, «тень» можно будет сократить.

Самым большим недостатком уравнительной шкалы, однако, является то, что получающие высокую зарплату, облагаясь налогом в меньшем размере, выигрывают, а получающие низкий доход продолжают получать почти такой же доход.

По словам советника премьер-министра, экономиста Артак Манукяна, кажется, что выплата единого подоходного налога не приведет к снижению социальной поляризации, однако «тень» будет сокращаться, а бюджетные расходы будут распределяться правильно. Он отметил, что в некоторых странах действует подход не облагать налогом работающих бедных, то есть сумма, необходимая для расходов на проживание, которая в случае Армении рассчитана в размере около 57 тыс. драмов, может не облагаться налогом. Манукян сказал, что в ближайшее время он представит подобное предложение.

Президент Союза работодателей Гагик Макарян также считает, что использование плоской шкалы налогообложения является правильным. Он отметил, что здесь не может быть вопроса социальной справедливости. «Мы не должны думать, что кто-то получает много, поэтому должен платить больше налогов. Он получает много, потому что талантлив, умен», – сказал Макарян.

Премьер сегодня также заявил, что настало время придать импульс экономике. Сценарии подоходного налога еще будут обсуждаться, будут проведены общественные слушания, возможно, на стол будет положен совершенно другой вариант. Однако, по словам главы правительства, если вариант 23%-й ставки подоходного налога будет принят, правительство постарается ежегодно ее снижать, доведя за 5 лет до 20%.