Правительство рассмотрит проект по увеличению единовременного пособия на второго ребенка до 150 тыс. драмов на следующем заседании

Правительство Армении отложило предложение министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян по увеличению единовременного пособия при рождении второго ребенка с 50 тыс. до 150 тыс. драмов.

На сегдняшнем заседании кабмина Тандилян в своем докладе отметила, что в соответствии с изменением размер единовременного пособия за второго ребенка, рожденного с 1 октября 2018 года, увеличится в три раза.

Сославшись на статистику, она отметила, что в 2014 году число семей, у которых было двое детей, составило 16051, в 2015 году – 15850, в 2016 году – 15032.

«Мы имеем очевидную тенденцию к снижению. Во втором полугодии число вторых по счету новорожденных детей прогнозируется на уровне 7500, что по сути, показывает, что это число снижается. Мы надеемся, что предложение внесет определенные изменения в нашу демографию. Этим изменением мы хотим также направить нашему обществу четкий мессидж и признать ту ситуацию, что рождение второго ребенка на самом деле имеет стратегическое значение для нашего государства. В данный момент ситуация в нашей стране неблагополучная, и тенденция показывает, что есть повод для беспокойства. Хочу призвать наши семьи ответственно относиться к рождению второго ребенка», - сказала Тандилян.

Министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что действительно существует тенденция к снижению числа рождений, и выразил надежду, что это решение стимулирует рождение второго ребенка в семьях.

Вице-премьер Мгер Григорян предложил при рождении двойни от вторых родов размер пособия за второго и третьего ребенка удвоить.

А премьер-министр Никол Пашинян предложил отложить принятие проекта с целью изучения и этого предложения.

Этот проект правительство обсудит на следующем заседании.