Мусор в пакете для «Санитек» - акция протеста против компании

Группа граждан сегодня провела акцию протеста у офиса компании «Санитек», занимающейся вывозом мусора в Ереване.

По словам протестующих, компания, которая взяла на себя ответственность за организацию уборки и вывоза мусора в городе, полностью бездействует.

Одна из протестующих, Арусик Мкртчян, принесла мусор из дома в офис компании.

«Все равно они мусор не увозят, и я рашила сама его принести», - сказала Мкртчян. - Я живу в административном округе Кентрон. Это просто может стать причиной вспышки эпидемии. Вчера я проходила по самой оживленной части улицы Абовяна, от зловония, мух и антисанитарии человек просто испытывает отвращение, не знает, что делать. Такая же позорная ситуация царит повсюду».

«Ереван - наш дом, и если мусор оставляют в городе, это все равно, что оставлять его дома. Сегодня участники акции протеста в течение дня будут периодически приносить свой мусор в офис компании», - в беседе с журналистами сказала Арусик Мкртчян.

Она предположила «Санитек» до объявления нового конкурса мобилизовать свои силы и исправить ситуацию.

С участниками акции встретилась помощник исполнительного директора компании Кристина Ованнисян. Она сообщила, что директора в данный момент нет в городе, на следующей неделе они созовут пресс-конференцию и подробно ответят на все волнующие вопросы, а сегодня попросила позволить им продолжить «нормальную работу».

Отметим, что еще в июле за ненадлежащее выполнение работ по вывозу мусора компания «Санитек» была оштрафована на 12 млн драмов (около 25 тыс. долларов), а также предупреждена о том, что в случае, если подобное повторится, в ее отношении могут быть применены более строгие меры, предусмотренные договором. Однако после штрафа в работе компании ничего не изменилось: мусорные баки в городе все так же остаются переполненными и от них распространяется зловоние.