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Политика

Путин и Пашинян 8 сентября проведут откровенный и серьезный разговор - Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков (архив)

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече 8 сентября обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества и совместной работы в международных объединениях - ЕАЭС и ОДКБ. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«8 сентября [состоится] рабочая встреча нашего президента с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», - подтвердил Ушаков, напомнив, что лидеры двух стран уже дважды проводили переговоры - в мае в Сочи и на полях ЧМ-2018 в июне, а также трижды говорили по телефону.

«Много вопросов накопилось, как с нашей стороны, так и с армянской, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и совместной работы в международных органах - ЕАЭС и ОДКБ», - сказал Ушаков.

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