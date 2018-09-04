Вопрос сотрудничества с Кочаряном «не входит в повестку дня ППА»

Вопрос сотрудничества с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном не входит в повестку дня партии «Процветающая Армения». Об этом сегодня заявил лидер ППА Гагик Царукян, пришедший в кинотеатр «Москва» на встречу с кандидатами партии на выборах в Совет старейшин Еревана.

А на вопрос, исключает ли он подобное сотрудничество на досрочных парламентских выборах, Царукян так и не дал прямого ответа, сказав, что когда будут досрочные выборы, тогда они и решат.

Второй президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в 2008 году, в своем последнем интервью заявил о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах. Он не уточнил, с какой политической командой пойдет на выборы, но и не исключил, что в борьбе его поддержат, в частности, возглавляемая Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении и «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Лидер ППА оставил без ответа вопрос о том, хочет ли он, чтобы Роберт Кочарян снова пришел к власти.

Царукян заверил, что не получал от Кочаряна предложения о сотрудничестве: «В повестке дня нет такого вопроса, мы не обсуждали. С Кочаряном мы не встречались, не беседовали».

Отвечая на уточняющий вопрос Радио Азаиутюн о том, исключает ли он сотрудничество с Робертом Кочаряном, Царукян сказал: «Я хочу Вам сказать, что вы должны задавать вопрос, подумав. Вы знаете, с кем я сегодня сотрудничаю, мы сегодня являемся частью правительства, и такие вопросы задавать мне безнравственно. Если бы мы не сотрудничали, Вы могли бы задать мне этот вопрос… Мы сегодня сотрудничаем, так?... У нас хорошие командные отношения. Если в командах бывают какие-то помехи, мы их сглаживаем. Мы хотим воплотить в жизнь ожидания нашего народа, то, за что он боролся».

На вопрос, если он встанет перед дилеммой - сотрудничать с Пашиняном или Кочаряном, кого из них он выберет, Царукян ответил: «Я выберу себя».

Лидер ППА предпочел не комментировать выдвинутое Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя, сказав, что вопрос находится в правовом поле, когда будет внесена ясность, он к нему обратится.

Царукян исключил свое участие в событиях 1 марта 2008 года. На вопрос журналиста о том, что в то время были публикации о том, что сотрудники его службы безопасности также выступали против народа, Гагик Царукян ответил, что распространившие эти слухи - безнравственные люди. «Это шантаж по отношению к Царукяну... Если Царукян имел отношение к 1 марта, пусть Царукяна расстреляют на многолюдной площади», - заявил он.

В ППА исключают, что на выборах в Совет старейшин Еревана их имя будет связано с раздачей взяток или запрещенной благотворительностью. Правительство Пашиняна считает, что нужно ужесточить наказание, предусмотренное за избирательную взятку.

Кандидат в мэры Еревана от ППА Наира Зограбян сказала, что когда это предложение будет внесено в парламент, они всей фракцией за него проголосуют.

В своем выступлении Царукян особо коснулся разговоров о раздаче взяток, сказав, что он подобного указания не давал: «Я никому такое не поручал. Это пустые разговоры. Те, кто говорят об этом, являются нашими врагами. Если кто-то сможет доказать, что Царукян поручил раздавать деньги, чтобы нам дали больше голосов, я извинюсь. Если такое случится, я готов подвергнуться наказанию».

В досрочных выборах в Совет старейшин Еревана ППА примет участие с избирательным списком, насчитывающим 195 кандидатов, и лозунгом «Мой Ереван благоустроенный, удобный, зеленый».