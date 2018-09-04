Компания «Расиа ФЗЭ» требует от правительства Армении компенсацию в размере 160 млн долларов

Компания «Росиа ФЗЭ», взявшая на себя обязательство по строительству армяно-иранской железной дороги, требует от правительства Армении компенсацию в размере 160 млн долларов. Компания уже подала иск в Международный арбитражный суд.

Эту информацию сегодня подтвердил министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян.

По словам министра, компания утверждает, что в результате действий армянской стороны она понесла убытки. «Мы считаем, что это не логично. Причина в том, что за этот период с целью поддержки проекта, когда представители правительства Армении находились в Китае, обсуждался и этот вопрос. И «Расиа ФЗЭ» сегодня приводит какие-то причины, что это повлияло на их дальнейшие программы», - сказал министр.

О строительстве армяно-иранской железной дороги впервые в 2008 году заявил тогдашний президент Серж Саргсян. Перед президентскими выборами 2013 года с компанией «Расиа ФЗЭ», зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, было подписано концессионное соглашение.

Компания, требующая от Армении 160 млн долларов, за прошедшие 5 лет не построила ни одного метра железной дороги.

«Компания всего лишь подготовила технико-экономическое обоснование и представила его в министерство, по которому министерством были сделаны многочисленные замечания. После этого компания неоднократно приглашалась для обсуждения вопросов выполнения ее концессионных обязательств, однако все приглашения министрерства остались без ответа», - сказал Ашот Акопян.

Министр убежден, что аргументы правительства Армении обоснованные и повода для беспокойства нет.

«Считаю, что наши позиции крепкие и нет повода для беспокойства. Однако мы не будем сидеть сложа руки, принимаются меры. Правительство уже привлекло международную авторитетную организацию для защиты наших интересов», - сказал Акопян.

Продолжая тему железной дороги, Ашот Акопян также затронул уголовное дело о злоупотреблениях в российской компании «Южно-Кавказская железная дорога», обслуживающей армяно-грузинскую железную дорогу.

По словам министра, в этом нет никакой политических подоплеки, российская сторона также заинтересована в том, чтобы узнать, действительно ли компания осуществила указанные в документах инвестиции на миллионы долларов. «Я полагаю, что были достаточные основания, признаки преступления, для возбуждения уголовного дела и начала расследования или, по крайней мере, для обыска. Мы подождем и посмотрим, к чему приведет расследование. Считаю, что и наше правительство, и российская сторона заинтересованы в понимании объективной реальности», - сказал Акопян.

Министр транспорта сегодня подводил итоги 100 дней своей работы на этом посту. В центре его внимания находится строительство автомагистрали Север-Юг. Спустя почти 7 лет после начала строительства из запланированных 450 километров построено всего 72 километра дороги. Новое правительство также затрудняется указать точные сроки завершения строительства этой автомагистрали стратегического значения.

«Возможно, что строительство этой дороги будет полностью завершено через 5 лет, возможно, что оно завершится через 10-12 лет…Это зависит от источников международного финансирования, зависит от темпов нашей работы и в целом от финансовых возможностей государства», - сказал министр.

Для строительства были проведены новые тендеры, некоторые проекты уже утверждены Азиатским банком развития.

Некоторые участки дороги, строящейся на кредиты, взятые за счет налогоплательщиков, для водителей станут платными.

«Я склоняюсь к тому, что дорога должна быть платной, - сказал министр. - Во многих странах есть много платных дорог. Они будут платными для всех, и эта плата не будет превышать нынешнюю стоимость топлива, расходуемого в случае передвижения по дороге».

В то время как строители проектируют новые дороги, на построенных участках дороги Север-Юг уже заметны трещины, неровности и признаки изношенности.