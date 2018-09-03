Желание Пашиняна не может быть выше Конституции - Шармазанов

Хотя республиканское большинство Национального собрания проголосовало за программу нового правительства, то есть, и за проведение внеочередных парламентских выборов в течение года, однако вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов утверждает, что в досрочных парламентских выборах нет необходимости. А идея конституционных изменений, по его мнению, преследует цель удержания власти, в чем раньше обвиняли РПА.

«Если Никол Пашинян считает, что сейчас Национальное собрание должно самораспуститься, то Эдуард Шармазанов считает, что Национальное собрание не должно самораспускаться, потому что Национальное собрание было сформировано по закону и Конституции, и нет ни одного решения профессиональной, международной структуры, суда о том, что выборы в Национальное собрание были незаконными», - в беседе с Радио Азатутюн заявил пресс-секретарь РПА.

«Следовательно, желание Пашиняна не может быть выше Конституции», - добавил Шармазанов.

Представитель прежней власти подчеркнул, что, работая с новым правительством в действующем парламенте, не сталкивался с такими проблемами, и до сих пор не было случая, чтобы фракция РПА проголосовала против представленного правительством закона, хотя иногда она могла иметь иные точки зрения относительно этих законопроектов.

«Дашнакцутюн» не считает конституционные изменения необходимыми

В Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД), которая входит в нынешнее правительство, досрочные выборы считают необходимостью, но против того, чтобы достичь их путем конституционных изменений.

«Произошедшие в Армении процессы необратимы, и для того, чтобы де-факто ситуацию закрепить де-юре, безусловно, необходимы парламентские выборы, но пытаться провести эти досрочные выборы посредством новых конституционных изменений и новых правовых норм… Я считаю, что мы создадим новую напряженность на политическом поле. Не исключаю, что также могут возникнуть некоторые ненужные осложнения, - в беседе с Радио Азатутюн прокомментировал представитель Верховного органа АРФД Арсен Амбарцумян. - Считаю, что будет правильно воздержаться от таких подходов и попытаться задействовать те негласные договоренности, которые были достигнуты политическими силами посредством утверждения программы деятельности правительства».

«Республиканская партия не может не пойти на досрочные выборы»

Депутат фракции «Царукян» Сергей Багратян не видит никаких препятствий в вопросе проведения выборов при взаимном согласии парламентских сил и без конституционных изменений. По его словам, так было и при голосовании за кандидатуру Никола Пашиняна, и в случае утверждения программы возглавляемого им правительства.

«Республиканская партия не может не пойти на досрочные выборы, потому что этот поезд уже ушел, Республиканская партия не имеет большинства и не диктует политическую повестку дня, - отметил депутат, подчеркнув: - Повестку дня диктуют силы, сформировавшие власть в результате общенародного движения, и эта повестка должна быть приемлемой для всех политических сил, и я уверен, что Республиканская партия не может возражать».

Подробностей касательно пакета конституционных изменений из правительства пока не представили. Пока неизвестно, будут ли изменены и другие положения или будет решаться лишь вопрос самороспуска парламента. В этом случае есть два способа принятия проекта поправок. Если Национальное собрание его не одобрит, то решением, принятым как минимум тремя пятыми от общего числа депутатов, он может быть вынесен на референдум.