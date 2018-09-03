Армения и Япония будут сотрудничать в сферах инноваций и информационных технологий

Официальный Ереван высоко оценивает постоянное присутствие Японии в повестке дня развития Армении, сегодня заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканяном на совместной пресс-конференции с японским коллегой Таро Коно.

«Наша двусторонняя повестка дня за 26 лет развилась и стала довольно насыщенной, - отметил глава МИД Армении. - Поддержка, оказанная за эти годы Армении, весьма значительна. В целом, просто напомню, что за этот период Армении было предоставлено около 300 млн долларов в качестве льготных кредитов и около 79 млн долларов в качестве грантов».

После переговоров с находящимся в Армении по приглашению армянской стороны министром иностранных дел Японии Таро Коно министр иностранных дел Армении не только подвел итоги сотрудничества за последние два с половиной десятилетия, но и говорил о новой повестке дня. Две страны будут стремиться к сотрудничеству в сферах инноваций и информационных технологий, сообщили министры.

«В сфере экономического сотрудничества мы обменялись мнениями об углублении нашего сотрудничества в таких сферах, как информационные технологии, туризм, инновации, которые последуют за подписанием в феврале соглашения о двусторонних инвестициях», - сказал министр иностранных дел Японии.

Таро Коно также подчеркнул, что, придавая важность дружественным отношениям с Арменией, он собирается присоединиться к международной поддержке, которая будет оказана предстоящим в Армении выборам.

Мнацаканян и Коно не обошли также тему туризма. Армения отменила въездную визу для граждан Японии, а Япония вскоре облегчит выдачу въездной визы гражданам Армении.

«Япония решила облегчить визовые требования для граждан Армении с целью поощрения связей между народами», - заявил Кано.

На сегодня также запланированы встречи главы МИД Японии с президентом, а затем с премьер-министром Армении.