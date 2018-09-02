Пашинян планирует встретиться с Путиным в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ближайшее время он посетит Москву, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Уверен, что многочисленные вопросы повестки наших отношений мы детально обсудим и найдем решения многих проблем», - отметил Пашинян, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Глава правительства Армении заверил, что армяно-российское сотрудничество продолжается «естественным образом в нормальном русле».