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Обзор прессы

Обзор прессы за 1 сентября

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В центре внимания армянской прессы остаются развития вокруг второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Активизация Роберта Кочаряна в последнее время делает еще более очевидным его глубоко провинциальное мышление не совсем в традиционном смысле слова. В годы своего правления Кочарян сделал все для того, чтобы превратить Армению в провинцию России и обнулить суверенитет нашей страны. Это, если можно так выразиться, является ярким примером академического провинциализма, когда руководитель одной страны настолько слаб, настолько некомпетентен, что, даже не пытаясь найти внутренние ресурсы безопасности и развития страны, не пытаясь использовать и приумножить их, он пытается стать провинцией, губернией другой страны. И получив «добро» от руководителя той страны, он чувствует себя князьком, наместником данной губернии. А для того, чтобы население этой провинции не взбунтовалось, он тратит огромные средства на утверждение полицейской диктатуры. А когда пришло время ответить, Кочарян просит у «центра» помощи и, конечно же, что-то получает – например, «теплые поздравления» президента России Владимира Путина по поводу дня рождения. А то, что любое такое сообщение, благоприятное для Кочаряна, создает небольшие, но проблемы для суверенитета Армении, в некоторой степени расширяет антироссийские настроения, создает ненужное напряжение внутри общества, естественно, не интересует Кочаряна».

В редакционной статье газеты «Грапарак» читаем: «Иногда незначительные события производят эффект бури в нашем обществе. 31 августа такую волну подняло сообщение на официальном сайте Кремля о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Робертом Кочаряном, в котором указывалось, что президент России «тепло поздравил» Кочаряна. Некоторые это восприняли как пощечину Николу Пашиняну, другие вспомнили, что подобные публичные поздравления в адрес Кочаряна Путин посылал только во время президентства Кочаряна и заметили, что всего лишь два месяца назад был день рождения Сержа Саргсяна, но Путин его не поздравил. Между тем, он, Саргсян, пожалуй, в большей степени нуждался в поддержке».

Газета «Жаманак» пишет: «31 августа информагентство «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник в России распространило информацию о том, что Москва не будет экстрадировать бывшего министра обороны Армении Микаэла Арутюняна, который проходит обвиняемым по делу о «1 марта» и находится в розыске. Согласно сообщению, Москва получила запрос от армянских правоохранительных органов, но не собирается экстрадировать Арутюняна, поскольку тот является гражданином России. Как известно, по Конституции и законодательству России российские власти не выдают своего гражданина какой-либо стране. Будет ли из-за этого расти напряжение в армяно-российских отношениях или, точнее сказать, напряжение в отношении общества Армении к России, как это было в случае с Пермяковым, когда Россия так и не выдала преступника армянской стороне? Совсем не сравнимы преступления одного и обвинения, предъявленные другому, учитывая презумпцию невиновности. Тем не менее, в плане экстрадиции история может повториться».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Роберт Кочарян не только возвращается в политику, но и собирается участвовать в предстоящих парламентских выборах. Этот шаг, на мой взгляд, можно приветствовать, независимо от того, кто и как относится к этому деятелю. Это хороший «тест», благодаря которому второй президент сможет проверить, каков на самом деле у него рейтинг. На предстоящих выборах у него не будет административных рычагов, он не сможет никому угрожать или оказывать давление, не сможет закрывать средства массовой информации и раздавать взятки на выборах. Следовательно, голоса, которые Кочарян получит на предстоящих парламентских выборах, будут его «кровно заработанными» голосами, тем, что он заслуживает».

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