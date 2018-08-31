Увеличился объем прямых иностранных инвестиций

Прямые иностранные инвестиции в экономику Армении заметно выросли. По данным, опубликованным сегодня Национальной статистической службой, в первом полугодии этого года объем прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики был почти в 2,5 раза больше по сравнению с показателем, зафиксированным за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне 2018 года прямые иностранные инвестиции в реальный сектор экономики составили 39 млрд 196 млн драмов или 81,3 млн долларов США. В январе-июне 2017 года прямые иностранные инвестиции составили 15 млрд 844 млн драмов или 32,6 млн долларов.

По мнению экономиста, представителя «Армянского национального конгресса» (АНК) Ваагна Хачатряна, рост прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что деловое сообщество не только положительно отреагировало на армянскую революцию, но и доверяет новому правительству.

«Эти цифры означают, что [негативное] влияние политических событий на инвестиции не было существенным, как это обычно бывает», - сказал Радио Азатутюн Ваагн Хачатрян. Однако, по его словам, объем инвестиций за полугодие, составляющий чуть больше 80 млн долларов, является очень маленьким даже для экономики Армении.

«Это ничего, даже если по итогам года он составит 300 млн долларов. У одного из наших соседей объем инвестиций составил около 1 млрд 200 млн долларов, у другого - 2,5 млрд долларов. Но учитывая, что у нас тенденция не негативная, можем сказать, что у нас есть хоть что-то позитивное», - сказал экономист.

Он выразил надежду, что те реформы, которые пытается осуществить новое правительство Армении, принесут свои плоды и страна получит более серьезные инвестиции. «Эти изменения с чисто профессиональной, а не политической точки зрения очень привлекательны и интересуют инвесторов. Но инвестиции любят стабильность, они приходят туда, где низкие налоги, где существуют разумные законы. Будем надеяться, что поправки в Налоговый кодекс сделают Армению привлекательной для инвесторов», - сказал экономист.

В Министерстве экономического развития и инвестиций сегодня пообещали чуть позже прокомментировать цифры, опубликованные Национальной статистической службой.