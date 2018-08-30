Йылдырым вновь связал нормализацию армяно-турецких отношений с урегулированием карабахского конфликта

Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым, который после состоявшихся в июне прошлого года в Турции внеочередных парламентских выборов с первым зарубежным визитом отправился в Баку, в интервью азербайджанской телекомпании İctimai TV в числе других вопросов повестки затронул также карабахскую проблему.

Как сообщает турецкое информационное агентство BirGün, Йылдырым подчеркнул, что для нормализации армяно-турецких отношений, прежде всего, должен быть урегулирован армяно-азербайджанский конфликт. «Отношения между Арменией и Азербайджаном мы не отделяем от отношений между Арменией и Турцией. То есть, для нормализации отношений между Турцией и Арменией прежде всего должны быть разрешены проблемы, существующие между Арменией и Азербайджаном. В этом случае Турция также урегулирует свои отношения, в противном случае это маловероятно», - сказал спикер турецкого парламента.

Он подтвердил официальную позицию Анкары, заявив: «Азербайджанские земли оккупированы Арменией, и необходимо обеспечить территориальную целостность Азербайджана». Йылдырым также сказал, что ОБСЕ, ООН и другие структуры должны более эффективно работать в направлении решения этого вопрсоа.

«Напрасно ожидать, что без решения этих проблем отношения вновь будут улучшены. Нормализация отношений с Турцией очень сложна. ООН постепенно превращается в не имеющую влияния структуру. Она уже не способна решать международные проблемы. Причина кроется в структуре ООН, посредством которой невозможно достичь всеобщего мира. Эти механизмы обязательно должны быть пересмотрены, чтобы было возможно с легкостью обеспечить мир в регионе и во всем мире», - сказал спикер парламента Турции.

Он коснулся также приобретения Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства, вызвавшего недовольство США. Официальный Вашингтон неоднократно заявлял, что выступает против того, чтобы странв-член НАТО вступала в военную сделку с Россией.

Йылдырым подчеркнул, что эти системы не могут представлять угрозу для других стран-членов НАТО. «Турция обязана защищать свои границы, безопасность народа. Для этого мы нуждаемся в мощных оборонных системах. Как страна-член НАТО мы попытались приобрести их у других стран-союзниц: у США, европейских стран, он нам это не удалось. Мы не могли оставить Турцию без защиты и предприняли соответствующие шаги», - пояснил глава турецкого Медждиса, подчеркнув, что Турция – суверенное государство и может принимать самостоятельные решения.