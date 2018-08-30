Осипян считает, что полицейские, подвергнувшие приводу уличных музыкантов, действовали в рамках закона

Начальник полиции Армении Валерий Осипян сегодня прокомментировал инцидент между сотрудниками полиции и музыкантами на Северном проспекте Еревана. В беседе с журналистами он сказал, что от жителей полиция получала многочисленные сигналы о том, что уличные музыканты на этом проспекте создают шум и нарушают общественное спокойствие. Более того, по словам начальника полиции, музыканты находились в нетрезвом состоянии, ругались, используя нецензурные выражения, и сотрудники полиции были вынуждены вмешаться.

Большой резонанс вызвало видео, выложенное в интернет, на котором видно, как полицейские, применяя силу, пытаются увести одного из музыкантов с Северного проспекта. На замечание Радио Азатутюн, что в социальных сетях звучит мнение о том, что полиция вернулась к своим старым традициям, Осипян ответил, что полиция действует в рамках закона. «Полиция действует в соответствии с законом «О полиции», и в тот момент она также действовала в соответствии с этим законом. Закон также предусматривает применение физической силы», - отметил начальник полиции.

На видео видно, как сотрудники полиции применяют силу против уличного музыканта из Украины с так называемой прической ирокез. Последний отвечает по-русски: «Я ничего не сделал, спросите их, что я сделал. Я уважаю чужие законы».

Писатель, кинодраматург Ваграм Мартиросян, который часто бывает на Северном проспекте, отмечает, что музыканты «играли даже тихо». «Наши полицейские забыли, что они вызывали к себе такую же ненависть, как и Серж Саргсян, Роберт Кочарян, по указаниям которых они избивали демонстрантов и журналистов. Теперь с нашей стороны есть этот жест, что вы – наши полицейские, но они так и не могут стать нашими полицейскими. Они представляют власть, они притесняют людей, гоняют и унижают их. Эти люди тоже уязвимы. Во-первых, они артисты, и потом, если они приехали сюда, чтобы заработать немного, значит они и нуждающиеся. И что? Сразу против них применять силу?» - отмечает Мартиросян.

Реагируя на заявление начальника полиции о том, что все было в рамках закона, Мартиросян отмечает: «Допустим, человек был в нетрезвом состоянии, при этом никакой ругани не было. Я спрашивал, интересовался. Это не значит, что человеку надо выкручивать руки и его голову прижимать к асфальту».

Инцидент с уличными музыкантами также прокомментировал первый вице-премьер Арарат Мирзоян. На своей странице в Facebook он написал: «Уличные музыканты – важная часть городской культуры, и к ним может быть только одно требование – закончить концерт до 23:00».

Сегодня на Северном проспекте в Ереване в поддержку уличных музыкантов будет организован концерт.