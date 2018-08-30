Фаза адаптации правительства завершена, начинается этап реформ - премьер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в начале очередного заседания правительства заявил, что фаза адаптации правительства завершена, и начинается этап реформ.

В частности, глава правительства выделил налоговые реформы, вокруг которых со следующей недели начнутся общественные обсуждения. По словам Пашиняна, это подразумевает новая модель управления – прямая демократия.

Правительство объявило, что в ближайшее время будет снижен подоходный налог, а малые предприятия фактически будут освобождены от налогов.