Глава Минобрнауки: Влияние политических сил в школах «должно быть нулевым»

Мессидж министра образования и науки Араика Арутюняна к участникам сегодняшнего августовского совещания директоров общеобразовательных школ Еревана был однозначным: влияние политических сил в школах должно быть нулевым.

Министр подчеркнул, что те директора, которые станут носителями реформ, будут его коллегами, в противном случае будет другая реакция.

«С первого же дня формирования новой власти мы объявили об аполитизации школ. И мы считаем, что одной из самых главных причин регресса общего образования в школах была политизация школ. В настоящее время влияние политических сил в школах должно быть нулевым. Нулевым! А в тех школах, где этого не будет, где местные власти, бывший и нынешние, сохраняющие свои позиции олигархи попытаются каким-то образом вмешаться в дела школ, там вмешаются Министерство образования и науки и мэрия Еревана и это влияние вновь снизят до нуля», - сказал Арутюнян.

Министр также подчеркнул, что одним из основных направлений реформ является изменение порядка формирования школьных советов. Арутюнян сказал, что в некоторых школах советы превратились в звенья влияния областных администраций, местных бизнесменов и действовали под их диктовку. «И сейчас кое-где есть такие советы. Но с изменением порядка эта порочная система будет полностью искоренена», - уверен он.

Министр сообщил, что будут внесены изменения в порядок избрания директоров, а также в порядок проведения конкурсов для учителей. Был затронут ряд существующих в образовательной сфере проблем, в частности, вопрос отмены денежных сборов в школах, необязательности ношения черно-белой формы, а также недавно ставший предметом бурных дискуссий вопрос проведения единых выпускных экзаменов.

«Для меня было очень удивительно, что некоторые так называемые престижные школы и престижные учителя отреагировали на это очень бурно, потому что в результате этого единого экзамена некоторые мифы будут развенчаны», - сказал Араик Арутюнян.

Министр пояснил, что в ходе единого экзамена ученик будет ту же работу сдавать за пределами школы, где учителя школы не смогут вмешаться и помочь ему. Министр настаивает на том, что видел собственными глазами, как эти экзамены в школе превращались в игнорирование всех правил. «Мне после этого заявления доложили, что, по самым оптимистичным оценкам, срезаться с экзаменов могут до 50% выпускников. И я попросил Центр оценки и тестирования провести в октябре внешнюю оценку, чтобы мы могли понять общую картину. Но у нас нет альтернативы, и рано или поздно мы должны перейти на эту систему. Во всяком случае, в ходе предстоящего года мы должны осуществить это по одному-двум предметам», - отметил Арутюнян.

Вопросов, волновавших директоров школ, было много: от переполненности классов, до условий в зданиях школ. Директор школы № 70 Саак Парамян поднял вопрос сборников заданий (так называемых штемаранов), утверждая, что из-за этих сборников на второй план отошли школьные учебники.

Парамян выразил уверенность в том, что это была какая-то мафия, которая вторглась в систему образования. «Здесь нужны изменения. Эти сборники, наверное, не нужны, это отдельная мафия», - сказал он.

В ответ министр отметил: «Вообще, сборники основаны на том принципе, чтобы мы не знания проверяли, а сделали бы все, чтобы ребенок ошибся. Вы правы насчет мафии: мы знаем, как все это координировалось Центром оценки и тестирования, замминистрами. Но сейчас мы должны выйти из этой системы».

В беседе с журналистами, министр Арутюнян также подчеркнул, что в центре внимания находится и вопрос отмены второй и третьей смен в школах.

«Проблем много, и мы физически не успеваем обратиться ко всем этим проблемам за короткое время», - добавил министр, в шутку отметив, что революция произошла в неудобный для учебного года период.