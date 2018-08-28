Ни у РПА, ни у Роберта Кочаряна нет шанса вернуться во власть – Марукян

Депутат парламентской фракции «Елк» Эдмон Марукян не видит угрозы контрреволюции.

Сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании Марукян сказал, что ни у Республиканской партии Армении (РПА), ни у экс-президента Армении Роберта Кочаряна нет шанса вернуться во власть, следовательно, нет и угрозы контрреволюции.

«Революция была против созданного Республиканской партией режима, и сегодня этого режима нет во власти, следовательно, к контрреволюции должны прибегнуть республиканцы, логика такова, либо они должны это сделать, либо, скажем, Роберт Кочарян вместе с ними. Есть ли у них шанс сделать это? Естественно, нет, - сказал Марукян и продолжил: - Я считаю, что сегодня в Армении нет очага контрреволюции. Ни у Республиканской партии, ни у Роберта Кочаряна нет возможности вернуться. Я не вижу такой возможности, следовательно, также не вижу угрозы контрреволюции».

Марукян подчеркнул, что результаты революции нужно быстро капитализировать.

«Сформирвоать новый парламент, где уже вещи будут называться своими именами, например, будет нормальная правящая фракция, то есть, правящее большинство, и будет оппозиционная фракция и оппозиционная сила. Сегодня в этом парламенте, как вы видите, нет оппозиционной силы. Почему? Потому что оппозиционной силой должна быть Республиканская партия, а оппозиционной силой является сила, пользующаяся доверием народа. А пользуется ли Республиканская партия народным доверием или нет, мы можем узнать только посредством выборов. Пока не будет выборов, мы не выйдем из этой неопределенной ситуации», - сказал Марукян.