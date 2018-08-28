РПА не будет выдвигать своего кандидата в мэры Еревана - Галуст Саакян

Фракция Республиканской партии Армении (РПА) Совета старейшин Еревана не будет выдвигать своего кандидата на должность мэра столицы. Об этом сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил бывший спикер парламента, депутат-республиканец Галуст Саакян.

«Мы не будем выдвигать другого кандидата, потому что если даже этот кандидат добьется успеха, снова будет идти борьба за то, кто должен стать мэром Еревана. Поэтому мы не будем выдвигать», - сказал Саакян.

Из слов Галуста Саакяна следует, что РПА не станет поддерживать кого-то конкретного из выдвинутых кандидатов.

Внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября. У партий, желающих побороться за мандаты в Совете старейшин, есть время на выдвижение до 29 августа. Избирательная кампания начнется 10 сентября и продлится до 21 сентября - 11 дней.

Должность мэра Еревана остается вакантной с 9 июля, когда республиканец Тарон Маркарян, на протяжении семи лет управлявший городом, подал в отставку. И поскольку в установленный законом срок Совет старейшин, в котором большинство было у РПА, не смог избрать нового мэра из своих рядов, правительство на прошлой неделе приняло решение о роспуске Совета старейшин, сформированного в мае 2017 года, и назначении досрочных выборов.