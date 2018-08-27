В следующем году в поликлиниках предусматривается рост зарплат на основании выполненной работы - министр

Человек, качество жизни которого не обеспечено, не может заботиться о качестве жизни другого человека, в ходе «Фейсбуковской пресс-конференции» на Азатутюн ТВ сказал министр здравоохранения Арсен Торосян, говоря о зарплатах врачей.

«Здравоохранение не финансируется адекватно тем нуждам, которые у него есть. В то же время, неправильно распределялись существующие средства как между больницами, так и внутри больниц. В следующем году у нас запланирован рост бюджета на здравоохранение примерно на 10,5 млрд драмов, что беспрецедентно за последние несколько лет, кроме того, будут также некоторые изменения в распределении средств. Конечно, денег мало, но имеющиеся деньги мы постараемся расходовать эффективно», - сказал министр.

«Зарплаты многих врачей низкие, даже ниже минимальной заработной платы, что прискорбно. Я всегда говорил, что человек, качество жизни которого не обеспечено, не может заботиться о качестве жизни другого человека. Это не оправдание, это просто объективная реальность, которую мы постараемся изменить путем привлечения новых финансов и роста государственных финансов», - отметил Торосян.

Подчеркнув важную роль поликлиник, амбулаторий, Торосян сказал, что в этой сфере с 1 августа они обеспечили рост зарплат на 15%.

«В следующем году снова будет рост, но не просто обычный рост, а вознаграждение, основанное на выполненной работе, когда врачи будут обязаны совершать определенные действия, которые будут фиксироваться, и если они достигнут определенных показателей, то будут получать дополнительное вознаграждение, и наоборот», - сказал министр здравоохранения.