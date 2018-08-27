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Экономика

Пашинян посетил рынок сельхозпродукции по следам сообщений граждан о подорожании

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На улице август - самый активный сезон сбора урожая, но цены на сельскохозяйственную продукцию в этом году выше, чем обычно.

Это недовольство граждан дошло также до сведения премьер-министра. С целью проверки этих сигналов сегодня Никол Пашинян по принципу случайного выбора посетил рынок «ГУМ».

Премьер по очереди обошел все павильоны, побеседовал с фермерами и из-первых рук узнал о цене одного килограмма помидоров, баклажанов или перца.

Главу правительства в основном удивили высокие цены на овощи. Пашинян поинтересовался, в чем причина. Продавцы ответили, что нет поливной воды, урожай высыхает, а цена на имеющееся растет.

«Мы не можем продавать по более доступным ценам», - утверждают торговцы и добавляют, что погодные условия в этом году не оставили альтернативы.

После обхода, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, премьер-министр сказал, что сельхозпродукция действительно дорогая, и цены странным образом высоки. Для него также было странно то, что в этот сезон на рынке появились тепличные помидоры и огурцы, поскольку для Армении это немного необычно, в данный сезон должны быть полевые овощи.

На вопрос, как можно сдержать высокие цены, Пашинян ответил: «Конечно, не ставится задача влиять на ценообразование на рынке, но через политику в долгосрочной перспективе нужно попытаться повлиять. Сейчас, к примеру, на рынке зафиксировано, и официальные данные это показывают, что цена на яблоки демонстрирует очень стабильное поведение на рынке».

В качестве оправдания высоких цен торговцы указывали на нехватку поливной воды. Пашинян признал, что подобная проблема существует, но добавил, что ответственные должны понять, связана ли эта проблема с нехваткой воды или со злоупотреблением водными ресурсами со стороны некоторых хозсубъектов. «Я не утверждаю, я говорю, что есть такие вопросы», - добавил премьер.

Прямо с рынка премьер-министр направился в Центральный банк, чтобы обсудить тему инфляции с главой Центробанка.

Что касается цифр, то четкая картина августовской инфляции будет видна уже в начале осени, когда Статистический комитет подведет обобщит индекс потребительских цен. Пока комитет опубликовал только данные за предыдущий месяц. Согласно этим данным, в июле этого года, по сравнению с июлем 2017 года, к примеру, огурцы подорожали на 8,5%, перец - на 20,3%, баклажаны - на 2,2%, а помидоры продавались на 7,1% дешевле, чем в прошлом году.

Министр сельского хозяйства Артур Хачатрян отметил, что рост является сезонным и имеет несколько причин. По мнению Хачатряна, проблема скорее заключалась в высокой температуре воздуха, чем в нехватке поливной воды. «С водой такая же проблема, что и в прошлом году, даже могу сказать, что в этом году ситуация немного лучше. Тепловой фон был выше», - сказал министр.

«Это не означает, что воды достаточно, жалобы слышны отовсюду, независимо от региона», - пояснил Артур Хачатрян.

По его словам, в данный момент проблема является серьезной, особенно в Араратской долине, но они работают над тем, чтобы все прошло гладко.

Возвращаясь к теме цен, министр также отметил, что рост цен более заметен на розничном рынке, где у них нет механизмов контроля, на оптовом же рынке колебания цен наблюдаются, но не так сильно.

Отметим, что во второй половине дня премьер-министр также посетил торговые павильоны по реализации сельхозпродукции на третьем участке. В ходе обхода глава правительства выяснил, что в отличие от рынка «ГУМ» на окраинах города цены на овощи значительно ниже, хотя, по словам Пашиняна, их не назовешь низкими.

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