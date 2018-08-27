Премьер посетил рынок в связи с сообщениями о подорожании товаров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня посетил рынок «ГУМ» в Ереване.

В беседе с Радио Азатутюн глава правительства сказал, что он получил сигналы о подорожании товаров на этом рынке.

«Я пришел на рынок «ГУМ», чтобы узнать, что происходит с ценами на сельскохозяйственную продукцию. Есть тревожные сигналы о том, что на рынке высокие цены, я хотел убедиться в этом, а также понять причины. Я убедился, что цены, например, на помидоры, огурцы, баклажаны и ряд других важных сезонных овощей странным образом высоки, и также странно, что в этот сезон на рынке появились тепличные помидоры и огурцы, потому что для Армении это немного необычно, в данный сезон должны быть полевые овощи», - отметил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что не ставится задача влиять на ценообразование на рынке.

Один из торговцев в беседе с Радио Азатутюн объяснил: «Сюда никто не заходит, все делают покупки в супермаркетах, наш товар портится, нам много приходится выкидывать товара, поэтому мы повышаем цену, чтобы не нести чрезмерные потери».