СНБ не будет вмешиваться в выборы – Артур Ванецян

Служба национальной безопасности (СНБ) никоим образом не будет вмешиваться в выборы. Об этом в воскресенье на встрече с представителями гражданского общества в Цахкадзоре заявил директор структуры Артур Ванецян.

«Служба национальной безопасности будет заниматься выборами, если получит четкую информацию об избирательных взятках и так далее. В других случаях Служба национальной безопасности не будет вмешиваться в выборы», - заявил Ванецян.

Директор СНБ также подчеркнул, что защита прав человека является для него приоритетом.

«Я обещаю, что защита прав человека будет красной линией проходить через всю работу, и я никогда не позволю, чтобы ее кто-то нарушил», - подчеркнул Артур Ванецян.

В ходе встречи Ванецян также сообщил, что за последние три месяца 7 тысяч человек подали заявления о приеме на работу в СНБ. «С 1991 года столько заявлений не было», - отметил он.

По его словам, в настоящее время на территории СНБ строится новое здание, в котором будет размещен архив.

«Сейчас весь архив оцифровывается. Информация, срок секретности которой истек, будет опубликована», - сообщил директор СНБ.