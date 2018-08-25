Запрет на мой въезд в Азербайджан повлияет на отношения между Берлином и Баку – депутат Бундестага

Депутат Бундестага Альберт Вайлер, въезд которому в Азербайджан был запрещен из-за его посещения Нагорного Карабаха, дал эксклюзивное интервью Радио Азатутюн.

По словам немецкого парламентария, решение официального Баку запретить въезд в страну члену официальной делегации канцлера Германии отразиться на германо-азербайджанских отношениях.

Альберт Вайлер является членом правящего Христианско-демократического союза Германии, с 2013 года является депутатом нижней палаты парламента Германии – Бундестага. Вайлер был в составе делегации, возглавляемой канцлером Ангелой Меркель, которая посетила Тбилиси, Ереван, а сегодня отправилась в Баку. Накануне регионального тура канцлера Германии официальный Баку запретил Альберту Виллеру въезд в Азербайджан, мотивируя это тем, что в прошлом он посетил Нагорный Карабах без разрешения Баку. Вайлер остался в Ереване, а немецкая делегация уехала в Баку без него.

«Да, это [решение официального Баку] отразиться на германо-азербайджанских отношениях, это определенно будет иметь свое влияние. И если вы следите, то это влияние уже заметно в немецких СМИ», - сказал депутат Бундестага в интервью Радио Азатутюн.

По словам Альберта Вайлера, неясно, какой мессидж Азербайджан хочет послать подобным шагом. «Об этом нужно спросить [президента Азербайджана Ильхама] Алиева», - отметил он.

«Алиев препятствует диалогу, запрещая въезд в Азербайджан людям, которые посетили Нагорный Карабах. Для того, чтобы я мог иметь полную картину карабахского вопроса, я должен ознакомиться не только с армянскими взглядами, но и посетить Азербайджан и послушать мнения людей там, присутствовать на обсуждениях. Я был лишен этой возможности. Запретить мой въезд в Азербайджан, потому что я был в Нагорном Карабахе, не вытекает из принципов демократии», - отметил немецкий парламентарий.

По словам Вайлера, нет причин для того, чтобы он вновь не мог посетить Степанакерт, хотя пока нет четких сроков его нового визита. «Реакция на [это решение официального Баку] внутри правящей силы Германии была разной. В частности, консерваторы заявили, что нужно отменить визит Ангелы Меркель в Азербайджан. Были те, кто отмечал, что если мы не поедем в Азербайджан, то лишимся возможности участвовать в урегулировании карабахского конфликта, а Германия поддерживает мирное урегулирование этой проблемы. Итак, мы должны были ехать. Я также поговорил с канцлером Ангелой Меркель, и в итоге мы решили ехать в Баку, чтобы показать, что мы заинтересованы в мирном урегулировании карабахского конфликта», - сказал Вайлер.

Говоря об армяно-германских переговорах на высоком уровне в Ереване, Альберт Вайлер отметил, что реакция внутри немецкой делегации «только положительная».

На просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное на совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции накануне, о том, что «[после визита канцлера Германии] у нас будет совместная повестка дня по сотрудничеству в различных областях, и мы будем работать над реализацией этой повестки дня», депутат Бундестага ответил так: «Я не полностью знаком с планом совместных действий, но есть два ключевых момента, на которых я хотел бы остановиться. Во-первых, это поддержка Армении в вопросе беженцев из Сирии, чтобы здесь могли лучше заботиться о людях, которые приехали из Сирии. Во-вторых, это экономическое сотрудничество. Эти два пункта, пожалуй, будут важными столпами этих совместных действий».