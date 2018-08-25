Обзор прессы за 25 августа

Армянская пресса пишет о визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению, внутриполитических процессах в стране, разговорах в Азербайджане о возможном членстве этой страны в ОДКБ.

Обозреватель электронного издания 1in.am отмечает: «Это событие [визит Меркель] само по себе историческое, потому что канцлер Германии впервые с официальным визитом находится в Армении, а кроме того, заранее запланированный визит состоялся в контексте произошедших в Армении исторических событий, что дало возможность Берлину непосредственно ознакомиться с произошедшими в Армении прорывными переменами, а Еревану представить ключевой стране ЕС свою определенно скорректированную повестку европейской политики».

Председатель ЦИК Тигран Мукучян не собирается уходить в отставку. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом газеты «Аравот». «Конструктивная партия Армении накануне провела акцию протеста возле здания ЦИК в требованием об отставке Мукучяна. Лидер партии Андриас Гукасян в беседе с «Аравот» заявил, что они не доверяют ЦИК, сформированной прежними властями, и вообще избирательным комиссиям, в которых большинство принадлежит Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн». Гукасян опасается, что эти партии могут использовать это большинство в интересах контрреволюции», - отмечает издание.

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «В последнее время в азербайджанской прессе вновь активизировались разговоры о возможном членстве Азербайджана в ОДКБ. Такие разговоры активизировались особенно после состоявшихся в Баку общественных обсуждений на эту тему. Во время обсуждений руководитель группы российско-азербайджанского межпарламентского сотрудничества Али Гусейнли заявил, что в новых геополитических реалиях нельзя исключать, что Азербайджан станет членом ОДКБ. Непонятно, какова после вхождения в ОДКБ Азербайджана, по мнению азербайджанского депутата, должна быть реакция организации на возможные военные действия между Арменией и Азербайджаном, скажем, на Нахиджеванском направлении, где в последнее время отмечается активность со стороны Азербайджане. Кроме того, даже если не будет военных действий, членство Азербайджана в ОДКБ сорвет нормальную деятельность организации, поскольку члены ОДКБ, исходя из логики общей безопасности, друг другу предоставляют сведения стратегического значения, проводят совместные военные учения и другие мероприятия. Другая спорная тема – это то, как Азербайджан будет пытаться совместить свое членство в ОДКБ, который является военно-политическим союзом, с участием в блоке «Движения неприсоединения»».