Меркель пригласила Пашиняна посетить Германию

Накануне в честь канцлера Германии Ангелы Меркель в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна был дан официальный ужин.

В ходе мероприятия Меркель заявила о готовности оказать содействие Армении и пригласила премьера республики посетить Германию.

«Весной мы внимательно следили за событиями в Армении, следили, как граждане Армении, особенно молодежь, были решительно настроены посредством мирных митингов реализовать и выразить свою гражданскую волю. Мы – представители федерального правительства Германии, депутаты, представители экономического блока делегации и в целом германская сторона, желаем сопутствовать вам на пути этих смелых изменений и желаем быть содействующим партнером в дальнейшем развитии Армении», - согласно пресс-службе премьер-министра Армении Меркель, в частности, сказала во время ужина в пятницу.

По словам Меркель, во время встречи с премьером Пашиняном были уточнены те сферы, в которых может развиваться армяно-германское сотрудничество.

«Мы можем успешно продолжить углублять сотрудничество в сфере образования, в научно-исследовательской области, в сфере экономики и других сферах. Германия может оказать содействие Армении также на пути эффективного применения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС», - отметила канцлер Германии.

«И чтобы мы не забыли о наших договоренностях, я приглашаю Вас, господин премьер-министр, в Германию, чтобы мы могли зафиксировать достигнутый прогресс и продолжить работу в направлении дальнейшего развития», - подчеркнула Меркель.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что «последовательно и принципиально все наши договоренности будут реализованы пункт за пунктом, что станет новой страницей для отношений между нашими странами».