Селфи с Меркель: канцлер Германии прогулялась по вечернему Еревану

Находящаяся с визитом в Армении канцлер Германии Ангела Меркель сегодня вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, его супругой и президентом Армении Арменом Саркисяном прогулялась по вечернему Еревану. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правительства Армении, опубликовав фотографию с прогулки.

«Мы на Северном проспекте», - подписал премьер выложенную им фотографию.

Никол Пашинян также выложил еще несколько фотографий, на которых Ангела Меркель фотографируется с жителями столицы. «Канцлер Германии на Северном проспекте с удовольствием фотографируется с десятками граждан», - подписал фотографии Пашинян.

Немецкий канцлер прибыла с официальным визитом в Ереван сегодня, после визита в Грузию. В Ереване Ангела Меркель сначала посетила мемориальный комплекс «Цицернакаберд», где отдала дань уважения памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции, а затем побывала в центре креативных технологий «Тумо» и в компании PicsArt. Канцлер встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном и провела переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Завтра в рамках своего тура по странам Южного Кавказа Меркель посетит Баку.