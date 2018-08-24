Визит Меркель в первую очередь нужно рассматриваться в региональном контексте – политолог

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в первую очередь следует рассматривать в региональном контексте. Об этом в беседе с Радио Азатутюн отметил политолог Степан Григорян.

Отметим, что сегодня в рамках своего регионального тура по Южному Кавказу Ангела Меркель из Грузии прибывает в Армению. Затем она посетит Азербайджан.

«Им интересно приезжать в регион, изучать его. Ожидания могут быть в этом контексте, во-первых, в плане регионального сотрудничества, а во-вторых, урегулирования конфликтов, в том числе нагорно-карабахского конфликта. Я убежден, что эти вопросы будут обсуждаться как в Ереване, так и в Баку», - отметил политолог.

Как отметил Григорян, европейские страны довольно позитивно относятся к Ирану. «И здесь будет контекст [отношений] Армения-Иран, а во-вторых – это двустороннее сотрудничество между Арменией и Германией и Арменией и ЕС», - отметил политолог.

«Принимая во внимание, что Германия имеет решающий голос и оказывает серьезное влияние на Европейский союз, очень важно активно работать с Меркель не только для того, чтобы увеличивалась поддержка Армении со стороны ЕС, но и для укрепления армяно-германских отношений», - отметил Степан Григорян.

«Например, Германия также поддерживает наших миротворцев. У нас есть миротворческие силы, они находятся в Косове, Афганистане и других местах, и здесь роль Германии велика. Поэтому нам необходимо развивать двустороннюю компоненту. Очевидно, что канцлер Германии на месте увидит позитивные тенденции, которые имеются в Армении, и ясно, что поднимется интерес, но также и в контексте Европейского союза, поскольку ключевыми донорами, спонсорами и генераторами в ЕС являются Франция и Германия», - заключил политолог.