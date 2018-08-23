Если «водная мафия» существует, она должна очень быстро капитулировать - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что вопрос попусков воды из озера Севан – один из самых нежелательных вопросов, когда-либо находившихся в повестке дня правительства.

Он отметил, что правительство уже в различных форматах обсуждало создавшуюся в системе орошения ситуацию и старалось сделать все возможное для исключения дополнительных попусков из Севана, однако в этом случае для сельского хозяйства создается сложная и тупиковая ситуация.

«Деятельность оросительной системы сегодня вызывает многочисленные вопросы, на которые мы обязательно должны получить ответы и пойти в оросительной сфере на серьезнейшие решения, в том числе организационного характера, чтобы понять, насколько соответствует действительности, как любят писать в СМИ, существование водной мафии», - отметил Пашинян.

Премьер-министр сказал, что если такая мафия существует, она должна очень быстро капитулировать.

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян представил проект закона, в котором предлагается в текущем году дополнительно забрать из Севана до 40 млн кубометров воды.

Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что у них есть информация, что фермеры в этом году ожидают беспрецедентный урожай, и правительство не хочет им мешать, но если оно увидит, что попусков воды можно избежать, даже после принятия закона не пойдет на дополнительный забор воды.

О катастрофическом состоянии озера Севан в начале этого месяца заявили экологи. По их словам, об этом свидетельствует также размножение водорослей. Специалисты, занимающиеся проблемами данной сферы, убеждены, что вода, которая за эти годы забиралась из Севана, полностью не доходила до фермеров, ею пользовались крупные рыбоводческие хозяйства и гидроэлектростанции.

Премьер-министр сказал, что эти проблемы следует решать в атмосфере сотрудничества. А министр охраны природы Эрик Григорян добавил, что Армения с точки зрения водных ресурсов является самодостаточной страной, просто необходимо избегать потерь и правильно координировать сферу. Глава правительства с этим согласился.

По данным Национального парка Севан, уровень воды в озере был самым низким в 2001 году и составлял 1896 метров. В законе «Об утверждении годовых программ восстановления и сохранения экосистемы озера Севан», принятом в том же году, было зафиксировано, что к 2029 году уровень воды должен быть увеличен на 6,5 метров.

По словам министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артура Григоряна, с апреля 2019 года они собираются перебросить из канала Арпа-Севан дополнительную воду в озеро, чтобы возместить попуски, а также придумают варианты, чтобы не брать воду из Севана.

Обсуждение вопроса на сегодняшнем заседании правительства продлилось около 40 минут. Тем не менее, против решения о попуске воды из Севана никто не проголосовал.

28 августа будет созвана внеочередная сессия Национального собрания, в ходе которой вопрос забора воды из Севана вновь будет обсуждаться.