Наша экономика должна строиться на логике экспорта - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook представил экономическую стратегию своего правительства.

Пашинян, в частности, затронул сферу высоких технологий, сельское хозяйство, производство текстиля, туризм, науку и образование, здравоохранение, микробизнес, а также защиту окружающей среды.

«Очень важно, чтобы мы зафиксировали, что это должна быть экономика, нацеленная на экспорт, - заявил Пашинян, подытоживая перечисленные им основные направления. – То есть, наша экономика должна строиться на логике экспорта, потому что наш рынок, к сожалению, очень мал, и мы не можем надеяться, что только экономикой, рассчитанной на наш рынок, сможем создать рабочие места и обеспечить высокие зарплаты».

Подоходный налог будет снижен

Правительство обсуждает законодательные изменения, направленные на упрощение налогового поля и снижение подоходного налога.

«Мы очень активно обсуждаем вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс. Проделана довольно большая работа. Сейчас я могу сказать одно: мы пойдем на упрощение налогового поля и снижение подоходного налога», - заявил премьер.

Он отметил, что не хочет приводить конкретные цифры, поскольку в этой связи обсуждаются несколько сценариев.

«В Налоговом кодексе у нас будут серьезнейшие изменения», - пообещал глава правительства.

Пашинян также выразил мнение, что система управления Армении раздута и неэффективна.

«Я за эти три месяца это почувствовал. Если это чувствует премьер-министр, представляю, как граждане это чувствуют, насколько медлительна наша система государственного управления», - отметил он.

Налог с оборота для малого бизнеса будет практически отсутствовать

Премьер-министр Никол Пашинян поручил налоговым органам осуществлять «мягкое администрирование» по отношению к микробизнесу и производству.

«В Налоговый кодекс будет внесено одно важное изменение, которое станет поддержкой для малого бизнеса. Для малого бизнеса с годовым оборотом до 24 млн драмов мы установим, по сути, символический налог, - заявил Пашинян и продолжил: - Фактически, это будет почти полное отсутствие налога. Речь идет о налоге с оборота. То есть, микробизнес в налоговом смысле будет работать на льготных условиях».

Выступление премьер-министра целиком можно посмотреть здесь: