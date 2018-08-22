С 1 января у нас будет более усовершенствованный закон - Мане Тандилян

Министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян сегодня заявила, что обязательная накопительная пенсионная система будет изменена и с 1 января у нас будет более усовершенствованный закон.

«Мы имеем систему, которая, по сути, была внедрена, поскольку, как говорилось, существует демографическая проблема. Да, это так. Но, в то же время, я не представляю, как гражданин, у которого двое, трое или больше детей и который, по сути, решает демографическую проблему для нашего государства, выплачивает столько же, сколько гражданин, у которого нет детей или есть один ребенок. То есть, не учитывая социальное положение этого гражданина, его семейное положение, мы равномерно наложили бремя на всех», - сегодня на встрече с журналистами сказала министр.

«Я глубоко убеждена, что не может гражданин, у которого четверо или пятеро детей, платить столько же, сколько не имеющий детей наемный работник. Он, как минимум, должен платить в пять раз меньше. И государство должно понять, что оно несет бремя защиты этого гражданина, его нынешнего социального положения, чтобы он мог в дальнейшем, уже в дополнение, по своему желанию, также сделать выплату, чтобы застраховать также с этой точки зрения», - продолжила она.

Тандилян также сообщила, что дискуссии по вопросу накопительной пенсионной системы продолжаются в ежедневном режиме.