Обзор прессы за 23 июня

В редакционной статье газеты «Жаманак» читаем: «В правильном ли русле протекает борьба новых властей с коррупцией, удовлетворяет ли она граждан, оправдывает ли ожидания или нет?... У этой борьбы есть как минимум две важной части. Прежде всего, борьба с коррупцией должна носить превентивный характер, то есть, для этого необходимы законы, институциональные решения, которые исключат наличие благоприятной системной почвы, которая приводит к коррупции. Это означает, что правильный ход борьбы должен проявляться в виде законодательных инициатив… Другое обстоятельство заключается в том, что общество должно бороться с коррупцией и внутри себя самого, каждый в самом себе, в своем окружении. То есть, например, как в футболе симуляция предосудительна, после такого футболист-симулянт в течение всей игры удостаивается презрения и освистывания со стороны болельщиков, так и в обществе должно быть соответствующее отношение к коррупции – шум и свист, кто бы то ни был. То есть, борьба с коррупцией должна пустить глубокие корни, разветвиться в психологии, когда коррупция станет отвергаемой не только из страха быть наказанным, но и из опасений покрыть себя позором».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Один из моих друзей в шутку предположил, что в СНБ, помимо всего прочего, проводят ускоренные курсы по языку. Основой для таких предположений было то, что генерал Манвел [Григорян] и Шмайс, после того как оказались лишенными свободы, начали говорить с использованием такого лексикона, который ранее им был совершенно несвойственен. В частности, Аракел Мовсисян больше не грозится никого изнасиловать, оторвать голову или свернуть шею, но говорит «согласно букве закона». На самом деле проблема, конечно же, не в курсе по языку, а в том, что они вынуждены быть более сдержанными и скромными, поскольку больше некому покрывать их наглость… Но говорить, что такое мышление исчезло, было бы преувеличением. Потому что, даже если вы не являетесь членом отвергнутой команды, вы все равно можете наплевательски относиться к закону. Нападавшие на полк ППС, например, выпущенные под поручительство «гуманистов» депутатов, продолжают гордиться своим «геройством», совершенным в июле 2016 года… Не говоря уже о пространстве Фейсбука, где «шмайсы» просто кишмя кишат, и крайне мало тех, кто воздерживается от призывов «убивать как собак», «пристреливать» и «сжигать». Вы возмущаетесь, когда слышите, что Манвел пытал людей (чему я, кстати, верю), тогда почему вы сами призываете пытать Манвела? Если человек совершил преступление, он должен быть изолирован от общества, всего лишь столько. И, кстати, содержаться в тюремных условиях с соблюдением человеческого достоинства. Как говорится, согласно букве закона».