Перед своей гибелью мой сын три дня ничего не ел - отец погибшего в апрельской войне солдата

В результате судебно-медицинской экспертизы тела сержанта Роберта Абрамяна, погибшего во ходе апрельской войны 2016 года в Карабахе, выяснилось, что перед своей гибелью он три дня ничего не ел. Об этом заявил отец сержанта Абрам Абрамян.

В связи с обнаружением в последние дни Службой национальной безопасности большого количества продуктов питания для солдат на территориях, принадлежащих генералу Манвелу Григоряну, Абрамян в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Он кормил ими своих медведей, а наши дети голодали, с пустым желудком. Для меня это так больно, что мой ребенок три дня голодал. Я могу принести бумаги о том, что он три дня ничего не ел. Хотя бы был сыт, сопротивлялся бы этой боли, остался бы жив, был бы рядом со мной. Теперь подобные им живут, а наших детей нет», - рассказал отец погибшего солдата.

По словам отца Роберта Абрамяна, о хищениях в армии они знали еще с апреля 2016 года. И если он, живя с селе Таперакан Араратской области, знал об этом, значит, все высокопоставленные чиновники «точно знали об этом».

«Были люди, которые лично мне рассказали, что понесли помощь, чтобы ее доставили солдатам, но Манвел Григорян сказал: принесите и складируйте у меня», - рассказал Абрам Абрамян.

Семья капитана Овсепа Киракосяна, погибшего в ходе четырехдневной апрельской войны, живет в селе Апага недалеко от Эчмиадзина. Его мать, Маргарита, с болью говорит, что находящимся в нескольких километрах от них животным генерала Манвела Григоряна уделялось больше внимания, чем им.

«Манвел Григорян за два года не посетил нас, чтобы посмотреть, как живут сыновья капитана», - говорит мать погибшего капитана Овсепа Киракосяна.

Обнаруженные в доме генерала консервы с маркировкой «Паек солдата», которые, согласно правоохранителям, так и не дошли до места назначения, причиняют матери больше моральную боль. «Когда ученик третьего класса пишет письмо и обращается к солдату... как можно грабить армию? для чего эти ребята пошли?…»

Вдова погибшего капитана и его двое малолетних сыновей живут вместе с большой семьей родителей Овсепа. Семья до сих пор ждет, когда государство предоставит им квартиру. «Выделили сумму в 4 миллиона 316 тысяч драмов. На них какую квартиру можно приобрести?» - недоумевает Маргарита.

Вдова капитана Марьям работает, у нее есть одна цель: обеспечить детей квартирой. У Марьям одно требование: «Он [Манвел Григорян] должен быть лишен звания героя. Герои не они. Грабитель не может называться героем».

Рядовой Андраник Зограбян был родом из города Веди Араратской области. Он погиб вместе с капитаном Арменаком Урфаняном. Отец Андраника, Атом Зограбян, говорит, что после последних разоблачений стало ясно, что у них украли возможность того, что их сыновья выживут. «Для меня, для всех родителей, я убежден, это означает лишь одно: предательство», - говорит Атом Зограбян.