Заявление о задолженности за воду со стороны правительственных особняков было ошибкой - пресс-секретарь премьера

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян назвал технической ошибкой сумму в 54 млн драмов, которую премьер вчера указал как общую задолженность за использованную воду в правительственных особняках. Егоян отметил, что было поручено уточнить наличие долгов, их размер и представить точные данные.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, принимая вчера заместителя исполнительного директора компании «Веолиа» по странам Центральной и Восточной Европы Малику Гендури, отметил, что поручил выплатить задолженность в 54 млн драмов за использованную воду со стороны правительственных особняков, находящихся в ведении ГНКО «Хозяйство особняков Конда». В этом контексте Пашинян отметил, что компания должна быть последовательной в подобных ситуациях, держа под контролем не только социально необеспеченные и уязвимые слои населения, но в особенности платежеспособных, но безответственных потребителей.

На вопрос Радио Азатутюн, учитывая данное заявление премьер-министра и то, что в правительственных особняках живут премьер-министр, министры, значит ли это, что члены предыдущего правительства не платили за воду и накопили долги, Егоян ответил: «Просто сделаю одно уточнение в связи с конкретной цифрой: указанная сумма была технической ошибкой. Что касается долгов, то да, было поручено уточнить наличие долгов, их размер и представить точные данные. Это было так, а это число было просто ошибкой. Размер долгов или их наличие в данный момент уточняется».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что точно не известно, накопили ли члены прежнего правительства долги или нет, Егоян вновь ответил, что «в данный момент этот вопрос уточняется».

В ответ на замечание, о чем тогда было сообщение правительства, в котором четко отмечалось, что Никол Пашинян поручил выплатить эти долги, Егоян сказал: «Я прямо сейчас уточняю заявление, поручено уточнить наличие долгов, их размер, и в случае наличия - выплатить».

На вопрос, можно ли сказать, что ошибкой является не только указание суммы долга в 54 млн, но и вообще наличие долга, и все это еще должно быть уточнено, пресс-секретарь премьер-министра ответил: «Это в данный момент находится на стадии изучения, да, да».