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Экономика

Сотрудники рынка ювелирных изделий требуют снижения арендных плат

Сотрудники торгового центра «Мир золота» проводят акцию протеста возле здания центра. Они требуют снижения арендной платы.

Протестующие утверждают, что ежемесячная арендная плата с 35 тысяч драмов (около 70 долларов) была поднята до 50 тысяч драмов.

«Мы хотим, чтобы оставался прежний размер платы – 35 тысяч драмов. Они сначала подняли до 50 тысяч, а потом сделали скидки – спустили до 40 тысяч. Вопрос даже не в 5 тысячах драмов… Ведь есть еще налоговые платежи, платежи в банки. За два столика я ежемесячно плачу 130 тысяч драмов, а иногда и больше. Можно же не повышать плату, чтобы люди были спокойны, так было бы нормально», - в беседе с Радио Азатутюн сказал один из торговцев ювелирными изделиями Минас Абаджян.

Директор центра пояснил, что им приходится решать многочисленные вопросы и прежний размер арендной платы был недостаточным.

«Нужно отапливать или кондиционировать помещение, есть вопрос с освещением, обеспечением чистоты, безопасности. Мы платим большие налоги, нам не хватает средств. По просьбе правительства мы снизили плату с 50 тысяч до 40 тысяч, но у нас с ними остается контракт на 50 тысяч», - сказал Вагарш Абрамян, отметив, что если сотрудников не удовлетворяют такие условия, они могут работать на другом рынке.

«Я же переделаю центр в гостиницу», - заключил он.

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