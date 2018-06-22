Сотрудники рынка ювелирных изделий требуют снижения арендных плат

Сотрудники торгового центра «Мир золота» проводят акцию протеста возле здания центра. Они требуют снижения арендной платы.

Протестующие утверждают, что ежемесячная арендная плата с 35 тысяч драмов (около 70 долларов) была поднята до 50 тысяч драмов.

«Мы хотим, чтобы оставался прежний размер платы – 35 тысяч драмов. Они сначала подняли до 50 тысяч, а потом сделали скидки – спустили до 40 тысяч. Вопрос даже не в 5 тысячах драмов… Ведь есть еще налоговые платежи, платежи в банки. За два столика я ежемесячно плачу 130 тысяч драмов, а иногда и больше. Можно же не повышать плату, чтобы люди были спокойны, так было бы нормально», - в беседе с Радио Азатутюн сказал один из торговцев ювелирными изделиями Минас Абаджян.

Директор центра пояснил, что им приходится решать многочисленные вопросы и прежний размер арендной платы был недостаточным.

«Нужно отапливать или кондиционировать помещение, есть вопрос с освещением, обеспечением чистоты, безопасности. Мы платим большие налоги, нам не хватает средств. По просьбе правительства мы снизили плату с 50 тысяч до 40 тысяч, но у нас с ними остается контракт на 50 тысяч», - сказал Вагарш Абрамян, отметив, что если сотрудников не удовлетворяют такие условия, они могут работать на другом рынке.

«Я же переделаю центр в гостиницу», - заключил он.