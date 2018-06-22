Мэр Армавира уходит в отставку

Рубен Хлгатян прекращает свои полномочия мэра Армавира в соответствии с собственным заявлением. Об этом сегодня заявил сам Хлгатян на встрече с губернатором Армавирской области Гагиком Мириджаняном.

Согласно официальному сайту администрации Армавирской области, Мириджанян встретился с Хлгатяна, а затем с членами инициативной группы Армавира, требующими отставки мэра города. Во время встречи обсуждалась ситуация в Армавире.

Губернатор призвал стороны проявить взаимное уважение и сдержанность, одновременно не нарушая общественного порядка.

«Гагик Мириджанян также обсудил с мэром ряд внутригородских вопросов. В результате обсуждения Рубен Хлгатян проинформировал губернатора о досрочном прекращении полномочий мэра в соответствии с собственным заявлением», - говорится в сообщении.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра Армавира будет обсуждаться сегодня на внеочередном заседании городского совета Армавира.

Вот уже несколько дней как в Армавире проходят акции протеста, на которых группа горожан требует отставки мэра. Критики отмечают, что за 14 лет нахождения на посту Хлгатян ничего не сделал для Армавира и его жителей.

Город Армавир, расположенный в 45 километрах к западу от столицы Еревана, является административным центром Армавирской области. Его население составляет около 29 тысяч человек.