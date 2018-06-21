Аргентина потерпела разгромное поражение от Хорватии в матче ЧМ-2018

Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от Хорватии (0:3) во втором матче группового этапа чемпионата мира.

Таким образом, аргентинцы заработали лишь одно очко в двух играх первенства.

Сборная Хорватии набрала шесть очков и укрепила лидерство в группе, обеспечив себе выход в плей-офф.

После сегодняшнего поражения Аргентина рискует не выйти в плей-офф чемпионата мира. Чтобы этого избежать ей нужно обыгрывать Нигерию в последнем туре и рассчитывать на удачный расклад в остальных матчах.

Поражение от сборной Хорватии со счетом 0:3 стало самым крупным для сборной Аргентины на чемпионатах мира с 1958 года.

По убеждению спортивных комментаторов, проходящий в России чемпионат мира по футболу станет последним для одного из лучших футболистов планеты, аргентинца Лионеля Месси.