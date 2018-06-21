Действующие в школах клубы «Юный еркрапа» будут упразднены

Министерство образования и науки собирается закрыть клубы «Юный еркрапа», действующие примерно в 70 школах Армении. Об этом Радио Азатутюн заявил министр образования и науки Араик Арутюнян, сообщив, что ежегодно из резервных средств правительства на деятельность этих клубов и лагерей выделялось около 130 млн драмов.

С первого же дня вступления в должность министр изучил почти все ассигнования и теперь заявляет, что наряду с некоторыми другими программами финансирование клубов «Юный еркрапа» также будет прекращено.

По словам Арутюняна, для реализации любой программы необходимо сначала уточнить цель программы, объявить конкурс и доверить ее реализацию победителю. Между тем, в данном случае различным организациям на непонятной основе предоставлялись гранты, и «в конечном итоге осталось неясно, что Минобрнауки хотело получить».

Эти клубы работали в школах в рамках меморандума, подписанного между Союзом добровольцев «Еркрапа» (СДЕ), Министерством обороны и Министерством образования и науки. В 2014 году, в день подписания меморандума, генерал Манвел Григорян в беседе с журналистами отметил, что это важная инициатива, которая поможет детям вырасти патриотами.

По словам министра образования и науки Араика Арутюняна, сегодня в этой программе нет необходимости, она также создает коррупционные риски и используется для другой цели. «Эти уроки также служили для восхваления некоторых лидеров «Еркрапа». У нас в данный момент нет в этом необходимости. И вообще, военно-патриотическое воспитание - это не прославление определенных людей», - сказал министр.

По словам Араика Арутюняна, Министерство здравоохранения также высказывало озабоченность в связи с тем, что в летних лагерях Союза добровольцев «Еркрапа» не соблюдались необходимые санитарные нормы.

Узнав об этом решении Минобрнауки, заместитель председателя «Еркрапа» Гамлет Айрапетян сказал Радио Азатутюн, что помимо школ в их отделениях СДЕ также есть клубы «Юный еркрапа», и если программа будет прекращена, рамки проводимой ими «агитации патриотической идеологии» сузятся. Айрапетян подчеркнул, что когда СДЕ сформирует новый состав правления, они обратятся к правительству с просьбой о пересмотре решения о ликвидации клубов.

«Школа не пострадает, пострадают дети... Это не монополия Министерства образования, должно быть одобрение правительства. Я думаю, что новый глава правительства пользуется любовью со стороны людей, и думаю, что он должен сделать все, чтобы патриотизм был положен на высокие основания», - сказал зампред правления «Еркрапа».

В начале июня министр образования и науки в парламенте заявил, что они отозвали разработанную несколько месяцев назад концепцию военно-патриотического воспитания с целью обсуждений. Араик Арутюнян также подчеркнул, что они обратятся к ней после обсуждения программы концепции сферы образования на 2020-2030 годы.